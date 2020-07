’Wereldhandel zoekt scherpe scheidsrechter’

Geraldo Vidigal, docent internationaal handelsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig advocaat bij de WTO. Ⓒ FOTO AMAURY MILLER

Het coronavirus, de handelsoorlog tussen de VS en China en toenemend protectionisme: de wereldhandel heeft het zwaar. Bovendien hangt de scheidsrechter, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), in de touwen. Dat is schadelijk, zegt Geraldo Vidigal, docent internationaal handelsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig advocaat bij de WTO. „Die kan represailles voorkomen, waar iedereen onder lijdt.”