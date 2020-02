Beleggers kijken naar China en cijfers

Verder is het afwachten of Chinese bedrijven langer de deuren gesloten houden. Hoe langer de nieuwjaarsvakantie wordt verlengd in China, hoe groter de kans dat ook Europese en Amerikaanse bedrijven last krijgen van de maatregelen om het Wuhan-virus te beteugelen. Bovendien krijgt de Chinese economie dan een knauw en is het afwachten in hoeverre dat doorwerkt op de rest van de wereld.

Verder staan er ook weer de nodige bedrijfsresultaten op de rol. In Amsterdam zijn grootbank ING en staalbedrijf ArcelorMittal de hoofdfondsen die deze week de boeken open doen, maar ook roestvrijstaalmaker Aperam, vastgoedfondsen Eurocommercial Properties en Wereldhave, maker van vleesverwerkingsmachines Marel, navigatiedienstverlener TomTom, financieel dienstverlener Intertrust en beursintermediair Flow Traders geven een inkijkje in hoe het gaat.

Handelsupdate

Ook buiten de landsgrenzen zijn er genoeg bedrijven die een handelsupdate plannen. In Europa gaat het bijvoorbeeld om banken als Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Société Générale en UniCredit, olie- en gasbedrijven als BP en Total en automakers als Ferrari en Fiat Chrysler. Qua automakers komen deze week ook het Japanse Toyota en het Amerikaanse Ford met cijfers. Uit Azië komt verder technologiebedrijf Sony.

In de Verenigde Staten zijn Google-moeder Alphabet en socialemediabedrijf Twitter twee grote blikvangers. Ook entertainmentconcern Disney opent de boeken en de Chinese zoekmachinegigant Baidu, die een notering heeft in de VS.

Op macro-economische gebied is er in Europa onder meer aandacht voor de inkoopmanagersindexen, maar ook producentenprijzen en detailhandelsverkopen krijgen de nodige aandacht. Tegen het einde van de week gaat de blik naar de Duitse fabrieksorders en de Nederlandse en Duitse industriële productie. Ook in China en de VS wordt naar de inkoopmanagersindexen gekeken, terwijl vanuit de VS ook cijfers over fabrieksorders worden gemeld.