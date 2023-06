Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Schatrijke bierfamilie bijt zich vast in slaafvrije chocoladerepen

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

De adellijke Belgische familie De Spoelberch zit ook achter biermerken als Hertog Jan en Jupiler. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Tony’s Chocolonely komt in handen van de adellijke Belgische bierfamilie De Spoelberch. Verlinvest, het investeringsvehikel van de familie achter brouwerij AB Inbev, wil de maker van ’slaafvrije’ repen volledig overnemen. Daarmee komt Tony’s in handen van de rijkste familie in België.