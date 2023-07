Advies aan nieuw kabinet: Win al het Nederlandse gas. ’Dan kunnen we allemaal theedoek om’

Het beste nieuws van de middag was dat het kabinet was gevallen. Althans in de ogen van pr-man Jeroen Sparrow. „Dit is het grootste cadeau”, sprak hij tot zijn gasten in de tuin van Brasserie De Beukenhof in Oegstgeest.

Gastheer Jeroen Sparrow (r.) en zijn vrouw Dorrie ontvingen veel mediacoryfeeën onder wie oud-hoofdredacteur van deze krant Sjuul Paradijs en Quote-baas Paul van Riessen. Ⓒ FOTO’S Jos van Leeuwen