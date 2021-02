Verzuim door beroepsziekten kost jaarlijks €2,5 miljard

Dat blijkt uit de Arbobalans 2020 van onderzoekscentrum TNO, die vrijdag is gepubliceerd.

Er werd gekeken naar werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen. Zij verzuimen met gemiddeld 44 dagen maar liefst 39 dagen méér dan werknemers die dat niet overkwam. De geschatte kosten van €2,5 miljard zijn ruim een verdubbeling van de kosten in 2014: €1,2 miljard.

Psychisch

Veruit de meeste van deze kosten worden veroorzaakt door verzuim vanwege psychische beroepsziekten. In 2014 was dit nog €1 miljard, in 2018 €2,1 miljard. Bijna 4% van de werknemers geeft aan in 2018 een beroepsziekte te hebben opgelopen.

Zij verzuimen gemiddeld 60 dagen meer dan niet-zieken: 19% van het totale aantal verzuimdagen.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg, industrie en de vervoerssector vallen de meeste werknemers uit met een beroepsziekte. Zzp’ers rapporteren minder vaak een nieuwe beroepsziekte dan werknemers.

Oorzaak van het verzuim is vaak ontevredenheid met het werk. Ook hoge taakeisen en herhalende bewegingen kunnen reden zijn voor uitval.