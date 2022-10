Voormalig Tesla-topper stapt in bestuur bij rivaal General Motors

GM-topvrouw Mary Barra benadrukte in een toelichting op zijn transfer dat McNeill een belangrijke bijdrage kan leveren om de activiteiten met het elektrisch rijden te laten groeien. Zij benadrukte in augustus nog de ambitie te hebben om in 2025 meer elektrische modellen te verkopen dan Tesla.

Chevrolet Bolt

General Motors verwacht in Noord-Amerika eind 2025 jaarlijks 1 miljoen elektrische auto’s op de markt te brengen. De Chevrolet Bolt is al een bestaand merk., maar de komende jaren moeten er meer elektrische modellen bij gaan komen.

Voor zijn overstap naar General Motors had McNeill nog een topfunctie als Coo bij online taxiplatform Lyft, waar hij naar toe was gegaan na zijn vertrek bij Tesla. Bij het bedrijf van Elon Musk had McNeill de verantwoordelijkheid over de wereldwijde verkopen. Ook was actief met de distributie en het onderhoud van de elektrische modellen.