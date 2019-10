Ordina flink winstgevender in derde kwartaal

Onder de streep resteerde 4,1 miljoen euro, ruim het viervoudige van de nettowinst van 800.000 euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg daarbij naar 7 miljoen euro, tegenover een resultaat van 2,7 miljoen een jaar eerder.

De totale opbrengsten stegen in het derde kwartaal met 5,6 procent tot 91,3 miljoen euro. Daarbij groeide het bedrijf in België harder dan in Nederland. Naar omzet gemeten blijft het thuisland nog wel altijd de belangrijkste markt voor Ordina.

IT-bedrijven en automatiseerders kampen de laatste jaren met een krappe arbeidsmarkt, waardoor het lastig is geschikt personeel te vinden. Ordina denkt evenwel een aantrekkelijk bedrijf te blijven voor talent in de sector. Daarbij wijst de onderneming erop dat het aantal directe medewerkers in het voorbije kwartaal steeg.