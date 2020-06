Wall Street zakt door opleving coronavirus

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De flinke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten maakte beleggers enigszins nerveus. Daarnaast doen plannen van de Verenigde Staten voor extra importheffingen tegen een aantal Europese landen de stemming weinig goeds.