‘Alle ingrediënten voor een nieuwe kredietcrisis zijn er’

Wordt de coronacrisis heftiger dan de eurocrisis uit 2008? „Dat is lastig om te zeggen”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen met Herman Stam. „De aard van beide crises is totaal anders. Maar alle ingrediënten zijn er, gelet op de spanningen van de afgelopen weken rondom de Europese begroting en het herstelfonds.”