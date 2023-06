Premium Het beste van De Telegraaf

Golf nieuwe rentestappen spoelt over Europa: Britten in hoofdrol

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Na de nieuwe rentestap met 25 basispunten van de Europese Centrale Bank afgelopen week deed de Zwitserse centrale bank het op donderdag nog eens dunnetjes over. De Bank of England ging daaroverheen met een verhoging van 50 basispunten. Ook de Noorse centrale bank was goed voor twee kwartjes erbij. Philipp Schweneke, hoofd aandelenstrategie bij DWS, benadrukt dat het gevecht tegen inflatie in Europa nog lang niet voorbij is.