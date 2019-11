Avantium krijgt EU-geld voor FDCA-fabriek

Avantium kan de subsidie vanaf 1 december gebruiken. Volgens het bedrijf is de beurs een "belangrijke mijlpaal" in de financiering van zijn nieuwe fabriek, waarvoor in totaal 150 miljoen euro nodig is. De totale financiering zou voor het einde van volgend jaar binnen moeten zijn, is de verwachting van de onderneming. De bouw kan dan in 2023 beginnen.

De nieuwe fabriek van Avantium zal grondstoffen voor bioplastic maken uit plantaardige producten. Die moeten de grondstoffen voor bioplastic vervangen die nu vaak uit fossiele brandstoffen voort komen.