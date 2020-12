Deal-honger terug bij Zuidas-adviseurs

Ⓒ Archieffoto

Het jaar 2021 gaat een mooi jaar worden voor beursgangen, ook in Amsterdam. En de fusie- en overnamemarkt trekt nu al aan. Al moest het jaarlijkse gala van uitgeverij Alex van Groningen voor Zuidas-adviseurs nog een ingekort online evenement worden zonder de gebruikelijk champagne, het vertrouwen in deals op de Zuidas is groot.