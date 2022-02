Haven Rotterdam vreest cyberaanval

Binnenland

Man (54) uit Oud Gastel schiet met alarmpistool op agenten in burger

Een 54-jarige man uit het Brabantse Oud Gastel is vrijdagavond omstreeks 22.00 uur voor zijn huis aangehouden voor het schieten met een alarmpistool op twee agenten in burger. De man had op de agenten geschoten toen zij in een auto tot voor zijn woning reden.