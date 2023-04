Flitsbezorger Gorillas blijft bestaan onder vleugels van Getir

De overname van het Duitse Gorillas door het Turkse Getir werd eind vorig jaar aangekondigd. Getir werd in 2015 opgericht en Gorillas begon in 2020. Er werd toen geen overnamebedrag genoemd. Volgens zakenkrant Financial Times betaalde Getir daarbij minder dan de helft van de 3 miljard dollar waarop Gorillas in 2021 werd gewaardeerd.

Winkelnetwerk

Getir is actief in negen landen, waaronder ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens het bedrijf leidt de samenvoeging met Gorillas tot het grootste winkelnetwerk voor snelle boodschappenbezorging in Europa. Het fusieproces kan nog enkele maanden duren voordat dit volledig is afgerond. Dit proces kan leiden tot het samenvoegen van enkele vestigingen, aldus Getir.