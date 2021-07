Waarom bitcoin onder $30.000 duikelt - en daar misschien blijft

Handel in crypto levendig, maar verkopers zijn nu vaak degenen die munten kort aanhielden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De cryptomunt bitcoin zakte dinsdag met 6% in tot onder een prijs van $30.000. De winst van het hele jaar is hiermee verdampt. Cryptosites spreken van ’extreme angst’. Komt er een einde aan de hype? Of is dit de start van een prijsstijging? Vijf vragen.