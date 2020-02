AEX verliest, ASML onderuit op Apple-alarm

De AEX-index noteerde daarop rond 11 uur 0,7% lager bij 624,6 punten. De AMX-index koerste toen 1,8% in het rood bij 957,7 punten.

Elders in Europa daalde de Duitse DAX-index met 0,6%. De Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment duikelde. De CAC 40-index verloor 0,5%. De Britse FTSE 100 verloor 0,5%.

De Britse beurs reageerde op een felle aanval van het Londense onderhandelingsteam tegenover de Europese Unie in de Brexit-gesprekken. Hoofdonderhandelaar David Frost eist volledige toegang voor bedrijven tot de EU volgens eigen regels. Daarop zakte het Britse pond vanochtend verder, tot €1,1991.

Het coronavirus eiste nog eens 98 doden in China. Inmiddels zijn volgens officiële cijfers 1868 mensen overleden en zouden 72.436 mensen besmet zijn.

iPhone-maker Apple, het grootste technologiebedrijf ter wereld, waarschuwde maandag voor een afname in productie in Azië vanwege het coronavirus. Verkopen in Azië zullen onder eerder afgegeven doelen blijven. De productie herstelt momenteel weliswaar, maar Apple ondervindt een „tragere terugkeer naar normale omstandigheden dan we hadden verwacht.” Dat zou „tijdelijk” zijn. Volgens ING is dit echter het signaal dat de impact van het virus veel groter wordt dan tot nu toe gedacht.

Bekijk ook: Omzetalarm Apple om impact coronavirus

Analisten zien naast de productievertraging nog geen substantiële uitval van vraag buiten Azië. De Chinese centrale bank heeft beleidsrentes verlaagd. „De hint van de Chinese overheid op meer stimuleringsmaatregelen om de economische groei in China te herstellen gaf beleggers vertrouwen”, aldus Simon Wiersma (ING).

Wall Street was maandag gesloten wegens Presidents’s Day. De eerste futures voor opening van de beurzen om 15.30 noteerden verliezen, de Nasdaq zou 0,9% lager openen. Apple daalde voorbeurs met 4%.

Uit Azië kwamen dinsdag vooral rode cijfers. De Nikkei eindigde na het Apple-nieuws met 1,4% verlies. Zakenbank HSBC, vooral actief in Azië, kondigde aan 35.000 banen te schrappen na een winstdaling met 33% en $7,3 miljard afschrijving, onder meer op zijn Europese bankentak. De Hangseng-index in Hongkong verloor 1,3%, de Shanghai-index steeg een fractie.

Brentolie werd 1,2% goedkoper. De euro zakte licht tot $1,08344, gisteren zakte de munt al tot het laagste niveau sinds 2017. Bitcoin stond 0,3% hoger, maar bleef onder de $10.000-grens. Goud werd nog eens 0,4% duurder tot $1588.

Halfgeleiders geloosd

Chipmachinemaker ASML (-2,5%), dat 17,7%weging in de AEX heeft, regeerde na zijn 1,5% koersdaling maandag negatief op het Apple-nieuws. De chipmachinemaker lag volgens Wiersma van ING ook onder druk door berichten dat de Amerikaanse overheid vergunningen zou eisen voor chipmachines die in China gebruikt worden.

Chemiebedrijf DSM noteerde 1% verlies. Het bestuur vreest dat inkomsten lijden onder de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest en lage prijzen voor zijn vitamine C-producten.

Tankopslagbedrijf Vopak (-2,8%) kreeg een adviesverlaging van outperform tot neutraal van Credit Suisse bij een koersdoel van €53.

Zwaargewicht ING verloor 2%, Aegon raakte 2,4% kwijt, ABN Amro 0,9%.

Ahold Delhaize hield het met 0,6% winst droog in de AEX, Unilever stutte de index met 0,3% winst, Adyen won 0,3%, voor KPN (+0,3%).

Bij de middelgrote fondsen noteerde ASML-sectorgenoot ASMI 6,5% lager. De chiptoeleverancier Besi liet 5% liggen. JPMorgan voorzag in een vooruitblik dat ASMI onvermijdelijk in de AEX moet belanden.

Aan de pluskant stonden Flow Traders (+0,8%), WDP (+0,3%) en ledverlichtingleverancier Signify (+0,3%).

Maker van industriële componenten Kendrion (-6,5%) zag zijn omzet over afgelopen kwartaal fors dalen. Volgens ING is het vierdekwartaalresultaat ’degelijk’, Kenrions eindmarkten zouden stabiliseren.

Dutch Star Companies One (DSCO) kreeg goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor de overname van techbedrijf CM.com, dat maandagavond met zijn jaarresultaten kwam: de omzet was ruim 12% gestegen. CM.com gaat vrijdag via een reverse listing naar de beurs.

