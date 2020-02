Averij voor AEX door omzetalarm Apple

Rond 12.30 uur stond de AEX-index 0,8% lager op 624,1 punten. De AMX daalde 1,3% naar 963 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,6%) kleurden eveneens rood.

Volgens econoom Stefan Koopman (Rabobank) drukt het omzetalarm van Apple beleggers vandaag met de neus op de feiten. De iPhone-maker waarschuwde voor een daling van de productie in Azië vanwege het coronavirus. Ook de verkopen van Apple in China zullen onder eerder afgegeven doelen blijven.

„Aan Apple zie je dat het coronavirus de economie direct raakt. Ook is de economische impact van het coronavirus nu groter dan het sars-virus in 2003, omdat China tegenwoordig veel belangrijker is voor de wereldeconomie”, zegt Koopman. „Wij voorzien dan ook een langere periode van correcties op de aandelenmarkten. Tevens is er volgens ons ruimte voor een sterkere dollar, Zwitserse frank en Japanse yen en voor lagere rentes”, aldus de Rabobank-econoom.

Uit Azië kwamen dinsdag vooral rode cijfers. De Japanse Nikkei-index eindigde na het Apple-nieuws met 1,4% verlies. Bankconcern HSBC kondigde aan liefst 35.000 banen te schrappen.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,4% tot 0,7% lager. Apple daalde voorbeurs met 3%. Kroger stevende juist af op een koerssprong van 6,5% nadat superbelegger Warren Buffett een 2,4%-belang in de supermarktketen had genomen. Wall Street was maandag gesloten wegens Presidents’ Day.

In de AEX was Aegon vanmiddag de grootste daler met een verlies van 3,2%. De verzekeraar kwam vorige week met tegenvallende jaarcijfers.

ASML leverde 1,3% in na de omzetwaarschuwing van Apple. De chipmachinemaker lag volgens vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING) ook onder druk door berichten dat de Amerikaanse overheid vergunningen zou eisen voor chipmachines die in China gebruikt worden.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door de beurszwaargewichten Royal Dutch Shell (-1,1%) en ING (-2,3%). Tankopslagconcern Vopak (-2,7%) kreeg een adviesverlaging van zakenbank Credit Suisse naar neutraal voor de kiezen bij een koersdoel van €53.

Randstad daalde 2,9%. De Nederlandse uitzendmarktcijfers bleken fors gekrompen.

Speciaalchemiebedrijf DSM leed 0,9% verlies. Het DSM-bestuur vreest dat de inkomsten lijden onder de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest en lage prijzen voor zijn vitamine C-producten.

Betalingsdienstverlener Adyen (+0,3%) hield de voeten droog bij de hoofdfondsen. Bierbrouwer Heineken en informatieleverancier Relx werden 0,2% hoger verhandeld. Beide aandelen worden gezien als relatief defensieve fondsen.

In de AMX noteerde ASML-sectorgenoot ASMI 4,5% lager na de omzetwaarschuwing van Apple. Chiptoeleverancier Besi liet 3,1% liggen.

Bij de middelgrote fondsen was Air France KLM (+1,2%) een positieve uitzondering. De 1% lagere olieprijs betekende goed nieuws voor het luchtvaartconcern.

Smallcapfonds Kendrion verloor 3,8%. De maker van industriële componenten leed in het afgelopen kwartaal een hoger verlies door de wereldwijde handelsspanningen en een tegenvallende vraag van klanten uit de autosector.

Het lokaal genoteerde Dutch Star Companies One (+10,5%) kreeg goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor de overname van techbedrijf CM.com. Deze aanwinst kwam ook met zijn jaarresultaten: de omzet was ruim 12% gestegen. CM.com gaat vrijdag via een zogenoemde reverse listing naar de Amsterdamse beurs.

