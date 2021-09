Verzekeraar moet toch €4 miljoen voor neergestort zakenvliegtuig betalen

De juridische schade-afwikkeling speelt al sinds 2009, omdat volgens de verzekeraar de piloot, tevens directeur van het bedrijf, niet de juiste papieren had om het toestel te besturen. Het ging daarbij om het mogen vliegen op basis van instrumenten, in plaats van alleen op zicht mogen vliegen.

Voor het vliegen op instrumenten was de man wel in het bezit van Amerikaanse licenties die na een medische keuring ook in Nederland geldig zouden zijn. Maar zover kwam het niet, omdat het toestel kort na het opstijgen van vliegveld Kempen Airport in Budel neerstortte. Het tweetal was op weg naar het Duitse Darmstadt voor een zakelijke bespreking.

Volgens de Onderzoeksraad liet de automatische piloot het afweten, raakte de piloot vervolgens gedesoriënteerd door de bewolking en verloor hij de controle over de besturing. Het toestel stortte neer in een weiland in de buurt van Weert. Behalve de 57-jarige directeur, kwam ook de 60-jarige financieel manager van het bedrijf om te het leven.

Geen verband

Eerder oordeelde de rechtbank dat de verzekeraar aan de bv die eigenaar was van het toestel, geen geld hoefde uit te keren op basis van de niet vereiste licenties van de piloot. Maar volgens het gerechtshof is niet aangetoond dat er een causaal verband is tussen het niet hebben van de vereiste licenties en het fatale ongeluk. De dodelijke crash was in deze omstandigheden immers onafwendbaar, zo staat in het arrest.

De rechtbank in Roermond hield het bedrijf in 2021 wel aansprakelijk voor de dood van de financieel manager en moest daarom een schadevergoeding betalen aan zijn weduwe. Aanvankelijk had het bedrijf alle aansprakelijkheid van de hand gewezen, omdat het om een ongeval tijdens woon- werkverkeer zou gaan.