Beursblog: belegger wacht op nieuwe impulsen

Marleen Smits, Commercial Manager Convenience Retailing Benelux & France van Shell, is gisteravond verkozen tot Young Captain 2022. De award werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt aan de meest getalenteerde jonge businessleider binnen de top van het bedrijfsleven. Marleen ontving de award uit handen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de High Light van Capital C in Amsterdam. De winst van de award is door Marleen Smits gevierd door een slag op de gong in het bijzijn van haar team.

Ⓒ Euronext