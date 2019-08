Goldman Sachs: Drie renteverlagingen Fed in 2019

De Fed stelde eind vorige maand voor het eerst in jaren de rente met 25 basispunten neerwaarts bij. Economen bij Goldman Sachs houden er rekening mee dat er in 2019 nog twee Amerikaanse renteverlagingen gaan komen mede doordat het handelsconflict tussen Amerika en China is verscherpt en de zorgen over een harde Brexit zijn toegenomen. Zij voorzien dat zowel in september als in oktober de Fed de rente met 25 basispunten gaat verlagen.

De economen gaan er verder van uit dat er geen handelsdeal zal komen tussen Amerika en China voor de verkiezingen in de VS die eind 2020 plaatsvinden.