Tijdbom onder kunstbeurs Tefaf

Anderen nemen bewust het risico. „Onderling wordt er veel over gesproken”, zegt een buitenlandse handelaar die al 35 jaar op de beurs te vinden is. „Meer dan dertig handelaren zijn eruit gestapt”, beweert hij. „Want als het niet doorgaat, verwacht de Tefaf dat je wél doorbetaalt. Toch neem ik de gok.” De Tefaf staat nu nog vanaf 10 maart gepland in het Mecc in Maastricht.

De beurs van vorig jaar, die voortijdig gesloten moest worden vanwege corona-besmettingen. Ⓒ FOTO TEFAF

De handelaar wil anoniem blijven met zijn kritiek, omdat de beurs veel voor zijn zaak betekent. Maar het stoort hem, net als zijn Franse collega’s die hun nood klagen in een artikel in Le Journal des Arts, dat de organisatie iedereen eerst liet tekenen en aanbetalen voor deelname. Om niet lang daarna te melden dat de aangegane verplichting ontbonden kon worden voor €7500.

Robbert van Ham voor zijn Amsterdamse galerie. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Robbert van Ham, van de Amsterdamse galerie Jaski, kan er niet mee zitten: „Het is een keus die je bewust maakt. Wij hebben al zo’n €20.000 aanbetaald. Dat geld is niet weg: de beurs wordt opgeschoven, of ze betalen terug. Ik maak me geen zorgen.”

Volgens Manon van den Beuken, hoofd van de beursvloer in Maastricht, zijn de contracten ’sinds mensenheugenis’ hetzelfde. Al is er nu de corona-tijdbom, waardoor het nu niet zou kunnen doorgaan.

„Als de bezoekers van de beurs niet in Maastricht uit eten kunnen en niet iets in hun hotel kunnen drinken, dan wordt het voor buitenlandse bezoekers wellicht een opgave om te komen”, overweegt Tefaf-voorzitter Hidde van Seggelen. Het bestuur beslist vandaag over de voortgang van de Tefaf, met wat er op de persconferentie over de coronamaatregelen is gezegd.

Alle kunst wordt gekeurd voor aanvang van de beurs. Ⓒ Foto Tefaf

„Wij zijn een stichting, maar wij moeten ook ondernemen”, reageert de voorzitter op de kritiek. „Onze kosten gaan iedere maand met tien procent omhoog.” Wat hem betreft komt er meer steun van de gemeente Maastricht of van de overheid. „Ik gun Nederland álle Rembrandts”, verwijst hij naar de aankoop van De vaandeldrager door de Staat à €150 miljoen. „Maar wij zijn in 35 jaar het belangrijkste kenniscentrum ter wereld geworden!” Het artikel in Le Journal des Arts komt wat hem betreft van jaloerse Fransen.

Kunsthandelaar Bob Albricht. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

„Ik hoor ook wel wat paniek in Parijs en in Londen”, zegt kunsthandelaar Bob Albricht. „Maar ik snap niet waar ze mee zitten. Ik heb het inschrijfgeld én de huur voor de beurs al voldaan en ik zie het wel. We hebben altijd veel aan de beurs gehad.”

Handelaar Floris van der Ven zegt dat zijn telefoon de hele dag rinkelt over de kwestie: „Maar iedereen hoopt dat het doorgaat. De vraag moet niet zijn óf, maar hóe de beurs kan doorgaan.”