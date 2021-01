Wall Street naar winst op signalen Powell

De Dow Jones- en S&P 500-index noteerden een flintertje winst. De Nasdaq-index ging een fractie terug.

De vergoeding voor Amerikaanse staatsobligaties liep op.

De markt reageerde ook op het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de stand van de wereldeconomie. Zij verhoogde de verwachting tot gemiddeld 5,5% economische groei dit jaar.

Het aantal coronaslachtoffers in de VS blijft groeien, met nog eens 147.254 dinsdag, 1758 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Volgens farmaceut Eli Lilly zorgde de behandeling van het virus inmiddels voor een afname met 70% van het aantal doden.

Bij de aandelen ging industrieel conglomeraat General Electric voorop. Zijn resultaten over het afgelopen kwartaal bij grote industriële klanten waren beter dan verwacht.

Verizon meldde een lagere winst per aandeel, zo’n 10%, tot $1,11 over het vierde kwartaal.

Johnson & Johnson en 3M boden beter dan verwachte kwartaalresultaten en duwden de Dow Jones-futures al vroeg omhoog.

Etsy steeg 5% voorbeurs

American Express kwam met zijn driemaandsresultaten en zag die 18% dalen in het vierde kwartaal tot $9,3 miljard.

Online winkel GameStop, waarvan het aandeel afgelopen weken eerst door shortsellers en later door kopers werd belaagd, stond wederom in de belangstelling. De koers steeg opnieuw, maar short Sellers, die rekenen op een koersdaling, bleven actief.

Een van de aandeelhouders van GameStop is Michael Burry, de hedgefonds-manager die centraal stond in het boek The Big Short, die met succes gokte tegen de Amerikaanse hypothekenmarkt.

Amazon investeerde miljoenen in Infinium, een start-up in schonere brandstoffen, om de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken.

Lockheed Martin boekte een omzetstijging van bijna 8%.

Twitter kocht Revue, een specialist in online nieuwsbrieven.