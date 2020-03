’Coronawerken’ fiscaal voordelig voor gepensioneerden

Normaal gesproken zijn er wel gevolgen als je weer gaat werken na met vervroegd pensioen te zijn gegaan, maar in dit geval is dat niet zo, laat een woordvoerder van de Belastingdienst weten.

Iemand die al de AOW-leeftijd voorbij is kan overigens zonder problemen weer aan het werk, staat te lezen op rijksoverheid.nl. Het is zelfs best voordelig, zegt de woordvoerder van de Belastingdienst: „Je hoeft natuurlijk geen pensioenpremie meer af te dragen.” Ook wordt er niet meer betaald voor bepaalde werknemersverzekeringen.

Grote zorgvraag

Een woordvoerder van het Martini Ziekenhuis in Groningen laat weten dat in ieder geval de regio Noord zich aan het voorbereiden is op een grote zorgvraag, gelet op de situatie in Brabant en Limburg nu. Gepensioneerde zorgprofessionals zijn ook zeker welkom.

„Het kan goed zijn dat de mensen die in de zorg hebben gewerkt en zich aanmelden weer bij ons aan de slag kunnen. Als zij willen gaan werken kan dat, zij hebben waardevolle ervaring”, zegt een woordvoerder van het Martini Ziekenhuis.

De mensen met zorgervaring die worden ingezet tijdens de crisis worden gewoon betaald, volgens het ziekenhuis. Het gaat dan om mensen die specifieke zorghandelingen uitvoeren.

Vertrouwen

De woordvoerder van het ziekenhuis heeft in ieder geval vertrouwen in de overheidsinstanties: „Dit is een heel bijzondere situatie, en dit gaat vast consequenties hebben voor regelingen en pensioenen, maar wij vertrouwen erop dat de instanties hiervoor aanpassingen gaan maken”, voegt de ziekenhuiswoordvoerder toe.