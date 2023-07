Géén terras zorgt voor rel in hartje Voorburg

Het pitoreske centrum van Voorburg, het lomerrijke voorstadje van Den Haag, is in de ban van een terrassenrel, veroorzaakt door restaurantketen Fratelli. Ondernemers balen als een stekker dat er voor het derde achtereenvolgende seizoen geen terras is voor een leegstaand établissement van het Italiaanse eethuizenconglomeraat.

Het restaurant ziet er prachtig uit, maar zowel het etablissement als het terras zijn nog nooit open geweest. Ⓒ foto de telegraaf