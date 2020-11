Einde voor zelfstandig KLM dreigt

KLM wordt als het aan de Franse Staat en topman Ben Smith (r) van Air France KLM ligt, versneld geïntegreerd. Links topman Pieter Elbers van KLM Ⓒ foto Hollandse Hoogte / ANP Air France-KLM 3.075 -2.19 %

Amsterdam - Het wordt de komende maanden erop of eronder voor een zelfstandig KLM. De Franse minister Jean-Baptiste Djebarri (Transport) stelde vrijdag dat integratie van KLM in Air France ’op de agenda’ staat. Daarmee is de onrust terug.