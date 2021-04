Ondanks veel hobbels op de weg altijd het doel bereikt

Wat doe je concreet?

„Op dit moment heel druk bezig om weer als verpleegkundige een registratie in het BIG-register te krijgen. Omdat ik in de VS als Emergency Medical Technican en later als Phlebotmist (laborant, dk) heb gewerkt voldeed ik niet aan de verpleegkundige BIG-eisen en dan word je uit het big register gehaald. Dus nu weer aan de studie.”

Wat is je achtergrond?

„Na mijn middelbare school de opleiding MDGO verpleging en daarna hbo-V gevolgd. Na mijn studie heb ik gewerkt als verpleegkundige op de longafdeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Al heel jong, net 24 werd ik teamleider van die afdeling. Achteraf eigenlijk te jong om zo’n groot team te leiden, daarom besloot ik te stoppen en ben ik weer als verpleegkundige gaan werken, nu op de afdeling Urologie. Daarna heb ik nog negen jaar gewerkt als verpleegkundige op de maag, darm en leverafdeling.

Wanneer maakte je de grootste carrièrestap?

„Dat was in 2013 toen mijn man en ik samen met ons gezin onze droom achterna gingen om naar Californië te emigreren. Eenmaal daar bleek het ondanks mijn opleiding en ervaring niet mogelijk daar als verpleegkundig aan de slag te gaan. Het heeft 1,5 jaar gekost om uiteindelijk examen te mogen doen voor mijn erkenning voor de Board of Registered Nursing. Omdat het vanwege de taalbarrière en de opleiding van Registered Nurse enorm veel tijd kostte, besloot ik na 1 examen te stoppen en te focussen op het binnenkomen in het medische veld, maar dan via een andere weg. Na een opleiding Emergency Medical Technician (EMT) heb ik twee jaar gewerkt als EMT op de non-emergency ambulance. Eindelijk weer in de zorg aan het werk, dat gevoel was geweldig. Na nog een opleiding tot bloedlaborant heb ik in een privékliniek en in een ziekenhuis gewerkt. Plan was om over twee jaar sowieso terug te komen naar Nederland omdat onze dochter dan gaat studeren, maar wegens familieomstandigheden zijn we nu al teruggekeerd.”

Wat was je grootste fout op carrièrevlak?

„Ik heb toch wel onderschat dat ik in de VS niet meteen aan de slag kon als verpleegkundige. Hoewel ik alle papieren had kwam ik toch in een enorme bureaucratische molen terecht. Ik heb vele nieuwe studies moeten volgen om terug te kunnen komen in de zorg en dat was niet de makkelijkste weg. Als ik toen geweten had wat ik nu weet had ik me misschien beter kunnen voorbereiden.”

Wat is je droom?

Zo snel als kan weer een in de zorg werken en dan het liefst weer als laborant/verpleegkundige. Zodra ik mijn BIG-registratie weer heb kan dat weer en daar kijk ik enorm naar uit.

En wat schuift dat nou, verpleegkundige in Amerika?

„Daar zitten hele grote verschillen in. Als Registered Nurse kun je snel tussen de $50 en $65 per uur verdienen, dat is in de VS bijna een ingenieurssalaris. Terwijl als je op de ambulance werkt of als laborant verdien je maar $15 per uur. Dat is net iets meer dan wat iemand bij de Amerikaanse supermarkt Walmart verdient.

