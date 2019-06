Zorg kost Nederlanders precies €100 miljard

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vandaag presenteert. In 2001 gaven we nog maar €50 miljard uit. Sindsdien zijn de zorguitgaven elk jaar flink toegenomen, in 2018 met 3%. Het steeds hogere totaalbedrag zorgt dat we in 2018 per persoon €5805 uitgaven aan allerlei vormen van zorg, €140 meer dan een jaar eerder. Dit betalen we voor 83% via belastingen of verplichte verzekeringen. Ruim 5% van de uitgaven wordt gedaan via het eigen risico en eigen bijdragen en er wordt ook een deel direct betaald bij zorgverleners zoals bij de kinderopvang of de opticien.

Kinderopvang en huisarts

In vrijwel alle takken van zorg werd meer geld besteed in 2018. De uitgaven stijgen het snelst in de kinderopvang. In 2018 werd €4,2 miljard hieraan uitgegeven, ruim 10% meer dan een jaar eerder. Er waren 62.000 extra kinderen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag ontvingen (in totaal 790.000). Ook in de huisartsenzorg liepen uitgaven flink op (5,2% tot €4,1 miljard). Maar dit komt wel doordat er steeds meer ingezet wordt op het verplaatsen van specialistische ziekenhuiszorg naar de huisarts, waar behandelingen juist goedkoper kunnen plaatsvinden.

Verpleging

De overheid stelde vorig jaar ook meer geld beschikbaar voor verpleging en verzorging, dat leidde ook tot een miljard aan extra uitgaven (+5,7% naar €19 miljard). In specialistische zorg (ziekenhuizen en klinieken) werd maar liefst 28% van de zorgmiljarden besteed, bijna €28 miljard en dus 2,9% meer dan een jaar eerder.

Een deel van de kostenstijgingen komt ook door een toename van het personeel dat in de zorg werkt. In 2018 groeide die groep met 38.000 mensen.

Economie groeit harder

Het CBS heeft ook nog een positieve noot over de doorstijgende zorgkosten. De toename van 3,1% was in 2018 weer lager dan de economische groei. Als percentage van het bruto binnenlands product gaven we in Nederland 12,9% uit aan zorg, terwijl dat in 2017 nog 13,2% was.