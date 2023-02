Dit ’jeukwoord’ rukt rap op in vacatureteksten

Door Marlou Visser

Deze man heeft wel héél veel passie voor zijn werk. Ⓒ Getty Images/Westend61

Amsterdam - Je kunt bijna geen vacature zien of dit woord staat er wel in: passie. In twintig jaar is het gebruik van dit woord in vacatureteksten bijna vertienvoudigd. Momenteel levert dit woord op vacaturesite Indeed ruim 60.000 hits op.