Internetbank dumpt Britse klanten door Brexit

In een verklaring geeft N26 de Brexit als reden op voor het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. „Wij kunnen niet langer in Groot-Brittannië opereren op onze Europese banklicentie”, stelt de internetbank. „Om die reden kunnen wij geen nieuwe rekeningen meer openen en worden alle bestaande rekeningen vanaf 15 april 2020 gesloten.”

Britse klanten worden opgedragen hun saldo bij N26 over te boeken naar een rekening bij een andere kant. Wie elders geen bankrekening heeft wordt geadviseerd zijn of haar tegoeden bij een geldautomaat op te nemen. Klanten die rood staan moeten hun saldo zo snel mogelijk aanvullen.

Na 15 april worden alle overboekingen naar N26-rekeningen geweigerd. Ook kunnen Britse klanten dan niet langer inloggen op de app en website van de onlinebank. Wat er gebeurt met geld van klanten die dit niet voortijdige hebben opgenomen is niet duidelijk.

Vorige maand maakte N26 nog bekend wereldwijd een half miljoen klanten aan zich te hebben gebonden. Het Nederlandse klantenbestand staat op ruim 100.000.

Analist Aurelie L’Hostis van Forrester Research is niet verbaasd over het vertrek van N26 uit Groot-Brittannië. „N25 begon op de Britse markt al met een achterstand op snelgroeiende concurrenten zoals Monzo, Revolut en Starling Bank. Die inhalen was op voorhand niet eenvoudig.”