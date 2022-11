’Kinderporno-oplichting’ terug in de mode: ’Tientallen meldingen per week’

De mail ziet eruit als een gerechtelijke brief. Het lijkt op een uitnodiging voor een hoorzitting. In sommige mails wordt de hele aantijging beschreven in de mail zelf. In andere mails staan de beschuldigingen in een bijgevoegd pdf.

Duizenden euro’s

Degene die de dagvaarding ontvangt, wordt verzocht zijn onschuld te bewijzen in een motivatiebrief. Zodra je reageert op de mail, krijg je respons. Dat kunnen verschillende antwoorden zijn: ofwel ’de zaak wordt nu afgehandeld door de Nederlands-Vlaamse justitie. Er wordt u een boete van €3800 opgelegd voor het in bezit hebben van kinderporno, naar de Vlaamse wetgeving’. Ofwel u kunt kiezen tussen het starten van een juridische procedure of het onmiddellijk betalen van een boete.

De mails zijn ’pure bluf’, zo zegt Fraudehelpdesk. ’Ze hebben helemaal geen enkele informatie over uw internetgedrag’. Het advies is de mail te verwijderen.