Column: Angst of hoop bij VS beleggers?

Het is de laatste tijd weer flink raak met de perikelen rond een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China die als twee giftige spinnen tegen over elkaar staan. Ik heb geleerd dat twee spinnen elkaar nooit steken, want dan leggen ze beide het loodje. We zullen zien, maar in de tussentijd is de dreiging een uitermate vervelende katalysator op de aandelenmarkten. Hoe reageren de beleggers in de VS eigenlijk op deze onrust stokende steentjes in de vijver? Zijn ze bang of geeft het hen juist hoop? Het antwoord zit de grafiek van de S&P500 index verpakt. Ik zal de chart voor u ontleden.

Goeie trendmatigheid

Belangrijk uitgangspunt bij het vaststellen van een technische conditie is de mate van trendmatigheid, ofwel de bereidheid om richting in te slaan en deze ook vast te houden. Om dit te kunnen meten, gebruik ik een 55 Simple Moving Average als trendvolgende indicator. Dan blijkt dat in de afgelopen weken de bulls alle zeilen moeten bijzetten om boven deze glooiende lijn te blijven en als zodanig zicht te houden op hogere koersen. Zolang de candles boven de SMA noteren, is er sprake van een positieve trend. Wat dat betreft mag afgerond 2800 worden gezien als cruciaal kantelpunt onder in het veld. In termen van angst en hoop valt de SMA steun in de categorie hoop.

Correctiefase

Binnen de huidige positieve trendfase is thans een correctie gaande, getuige de rode swingteller ofwel stappenteller. Vanaf de recente top en rode streep op 3028 namen de beren het heft in handen om de koers richting de gemiddelde lijn te drukken. Wij noemen dat een correctiebeweging ofwel countertrend, een daling in de uptrend. En dan is het natuurlijk altijd de vraag of er op tijd op de rem wordt getrapt. Wat dat betreft is een correctiefase een angstfase. Je weet immers nooit van tevoren of een correctie de voorbode is voor een trendbreuk. Dit laatste hebben we in het vierde kwartaal vorig jaar gezien met de dramatische decembermaand als grote finale.

De ‘trend is your friend’

Goed, enerzijds hoopvolle indicaties, anderzijds angstige momenten, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Maar wie komt als overwinnaar uit de bus, de angsthaas of de hoopgever? Ik kan niet voorspellen, maar in dit soort situaties moet je mijns inziens vertrouwen op de grafiek met het bijbehorende motto ‘De trend is intact totdat het tegendeel wordt aangetoond’. Dit laatste pleit dus voor bodemvorming rond 2800+ met aansluitend een aanval op 3027.

Moraal van dit verhaal is het feit dat wellicht niet Trump, maar wel de trend ‘your friend’ is.