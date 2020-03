ABN Amro geeft winstwaarschuwing

Dat meldde het bedrijf in een verklaring, waarbij het ook aangaf volgens de richtlijnen van de Europese Centrale Bank (ECB) tot 1 oktober dit jaar geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Die maatregel is bedoeld om door de coronacrisis heen te komen.

Het verlies van ABN Amro in de meetperiode komt niet geheel als een verrassing. Eerder meldde de bank dat het in het eerste kwartaal van dit jaar een eenmalig verlies van ongeveer 200 miljoen dollar (183 miljoen euro) zal boeken. Dit vanwege problemen bij zijn clearingsbank in de Verenigde Staten.

Meer kosten risicodekking

Een klant van ABN Amro Clearing kwam in de problemen door de ongekende volumes en schommelingen op de financiële markten sinds het uitbreken van de coronacrisis. Deze klant had een specifieke strategie bij het handelen in Amerikaanse opties en futures, maar was niet in staat om aan de minimumvereisten voor risico- en margedekking te voldoen.

Verder verwacht de bank dit jaar meer geld kwijt te zijn aan risicodekkingen. Dat zal ook in het eerste kwartaal van dit jaar het geval zijn.

De ECB vroeg banken in de eurozone voor het weekend om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de coronapandemie blijft duren. Onder meer Rabobank en ING volgden het advies van de Europese toezichthouder op.

