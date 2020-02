Eindelijk meer koopkracht: zo sterk stijgen de salarissen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die het Financieele Dagblad heeft opgevraagd.

Intussen was de inflatie volgens het CBS in januari 1,8%. Dat betekent dat we met onze hogere salarissen ook daadwerkelijk meer kunnen kopen.

Snelle stijging

In december leek het erop dat de cao-lonen bij particuliere bedrijven gemiddeld 2,9% hoger waren dan een jaar ervoor, maar inmiddels is dat al 3,4%. „Sinds 2008 en 2009 zijn de lonen in de particuliere sector niet meer zo snel gestegen”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

„Vorig jaar liep de loonstijging nog in gematigd tempo op, nu zien je de krapte op de arbeidsmarkt echt terug in de hogere lonen.”

Ambtenaren en werknemers van gesubsidieerde instellingen zien hun salaris iets minder snel stijgen, maar nog steeds fors met 3,2%. Dit was in december 2019 nog 3%.

2020 is uiteraard januari 2020.

Inleveren

In 2019 stegen de lonen met gemiddeld 2,5%, maar was de inflatie zo’n 2,6%. In koopkracht leverden we door de bank genomen dus alleen maar in. Dit kwam door de btw-verhoging en de stijging van de energiebelastingen.