Nederland aan het woord: dit is onze opdracht aan het kabinet-Rutte IV

Premium Binnenland

Boosteren eindelijk op tempo en GGD kan nog meer aan, maar experts vrezen matige opkomst

Hoewel het Nederlandse boostertempo flink stijgt, is het onzeker of ons land eind januari wel de prikdoelen haalt. En dat ligt niet aan de prikkers, maar aan de vraag of wel voldoende Nederlanders de booster willen. Deskundigen pleiten voor een betere landelijke informatiecampagne om het belang van ...