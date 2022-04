Premium Het beste van De Telegraaf

Paleis Het Loo na restauratie weer open voor bezoekers

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

De werkkamer, ofwel het 'groot kabinet' van koning Willem I op Het Loo. ,,Dit was destijds het ’Oval Office’, volgens Hoofdconservator Johan de Haan. ,,Hier werden de koninklijke besluiten ondertekend voor de aanleg van kanalen en voor de oprichting van De Nederlandsche Bank.” Ⓒ Foto Paleis Het Loo

„Hier moet iedere Nederlander eigenlijk één keer in zijn leven zijn geweest”, zei staatssecretaris Gunay Uslu bij de heropening van het historische deel van Het Loo. De nieuwe entreehal onder het voorplein van het museum-paleis in Apeldoorn opent volgend jaar. Pas dan is de opknapbeurt van zo’n €130 miljoen helemaal klaar.