Aantal faillissementen neemt wereldwijd toe

Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2019. „Het is gezien de toenemende spanningen met China een teken aan de wand dat de VS de positie als koploper van West-Europa heeft overgenomen”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. De kredietverzekeraar verwacht dat veel Amerikaanse bedrijven, vooral in de kwetsbare retailsector, getroffen worden door de negatieve gevolgen van de handelsoorlog. In 2020 wordt in de VS dan ook een verdere stijging van het aantal faillissementen verwacht met 2%.

Lorié noemt het daarnaast zorgwekkend dat ook in Azië-Pacific sprake is van een trendbreuk. In deze regio neemt het aantal faillissementen voor het eerst in tien jaar toe.

Groeivertraging

Ook in Europa zijn de effecten van de wereldwijde groeivertraging voelbaar. „Mede als gevolg van de economische krimp in Duitsland, lijkt het onvermijdelijk dat het aantal faillissementen ook in Nederland zal stijgen”, aldus Lorié. Ins ons land wordt vooral de industrie getroffen. „De kans dat dit beeld verder verslechtert in de komende periode is daarbij aanzienlijk.”

Het Verenigd Koninkrijk valt in Europa het meest uit de toon. Jaar-op-jaar is het aantal faillissementen in het eerste halfjaar van 2019 met 8,9% toegenomen. De prognose voor 2019 valt met +10% nog hoger uit. Daarbij wordt nog steeds uitgegaan van een brexit met een deal.

Nederlandse industrie

Als gevolg van de wereldwijde groeivertraging en de ontwikkelingen in Duitsland kromp de Nederlandse industrie in het tweede kwartaal van 2019 met 1,3% in vergelijking met vorig jaar. Dit is de scherpste daling in vijf jaar.

Kansen

Lorié ziet in het verslechterde economische klimaat nog wel steeds kansen. „Hoewel de export en investeringen teruglopen, wordt in verschillende landen, waaronder Nederland en Duitsland, de groei wel ondersteund door een robuuste binnenlandse vraag. Ook wordt het consumentenvertrouwen in ons land ondersteund door een sterke arbeidsmarkt en stijgende koopkracht.”