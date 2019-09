Takeaway niet in trek op rode AEX

Rond 12.00 uur stond de AEX-index 0,4% lager op 557,5 punten. De AMX daalde 0,6% naar 804,7 punten. De koersenborden in Parijs (-0,5%), Frankfurt (-0,3%) en Londen (-0,2%) kleurden eveneens rood.

„De beurzen zijn in afwachting van nieuwe impulsen”, zei vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). Hij kijkt uit naar de stand van de inkoopmanagersindex voor de eurozone die woensdag wordt bekendgemaakt. „Het is belangrijk om te zien of de Europese economie aan het uitbodemen is.”

Het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt, kan de beurskoersen eveneens in beweging brengen. „Uit het rapport zal blijken of de Amerikanen wel of geen last hebben van de handelsoorlog met China. Dat kan bepalend zijn voor president Trump om eerder of pas later een deal te sluiten met de Chinezen”, aldus ING-strateeg Wiersma. De VS en China steggelen trouwens over de datum van de komende ontmoeting later deze maand.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,7% tot 0,9% lager. Wall Street was maandag dicht vanwege Labor Day.

Na de dreigende harde Brexit lange tijd grotendeels te hebben genegeerd, kwam dit nu duidelijk op de radar van beleggers. De Britse premier Boris Johnson wil snel verkiezingen uitschrijven als het parlement vandaag voor een motie stemt die een no-deal Brexit moet voorkomen. De motie is ingediend door de Labour Partij samen met meerdere Conservatieven. Het Britse pond gleed vandaag ten opzichte van de dollar weg tot het laagste niveau sinds begin 2017. „Ook de rente op Engelse staatsleningen ging flink onderuit. Dit trok de rente in andere landen eveneens mee omlaag”, constateerde Wiersma.

In de AEX belandde Takeaway met een verlies van 2,8% onderaan. Een Amerikaanse belegger verzet zich tegen de voorgenomen overname van Just Eat. „Er is nu wat onzekerheid over het wellicht niet doorgaan van de deal”, zei Wiersma. Mede daardoor zakte ook het in Londen genoteerde aandeel Just Eat met 1,9%.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,9%). Het energieconcern had last van de lagere olieprijs.

KPN zakte 0,4%. De ondernemingsraad van XS4ALL wijst het plan van het telecombedrijf over het opheffen van de internetdochter af.

Defensieve bedrijven hielden zich goed staande. Voedingsmiddelenproducent Unilever won 0,3%. Supermarktconcern Ahold Delhaize mocht ook 0,3% bijschrijven.

Bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro met een min van 2,5% de grootste daler. Luchtvaartconcern Air France KLM ging 2,4% omlaag. Morgen gaat het grondpersoneel van KLM opnieuw staken. Kunstmestfabrikant OCI hield de voeten droog in de AMX met een plus van 0,8%.

Telecombedrijf Veon won op de lokale markt 3,5%, na het verhogen van zijn groeiverwachtingen.

