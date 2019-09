Zorgen weer terug bij beleggers

Petra Schut, voorzitter van de stuurgroep Duurzame Dinsdag, luidde de gong als startschot van Duurzame Dinsdag. Tevens is Petra Schut ook Directeur IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Noord west. Ⓒ Neelam Thakoer AEX 558.22 -0.27 %

De AEX schommelde in het eerste halfjaar op een verlies tot een half procent. Zorgen over de Brexit en de handelsoorlog drukten het sentiment. Vooral Takeaway, dat verzet ondervindt bij de beoogde overname van Just Eat, had het zwaar.