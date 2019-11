De wijziging gaat per 1 januari in. Het nieuwe bedrijf komt onder leiding te staan van Marc Peeters, huidig bestuursvoorzitter van Interbuild. In deze context heeft Mark Beyst, gedelegeerd bestuurder van Interbuild, in onderling akkoord, besloten om "een nieuwe wending te geven aan zijn carrière".

