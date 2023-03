Premium Het beste van De Telegraaf

DSM krijgt pak slaag wegens kartelonderzoek bij fusiepartner

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De Europese kartelwaakhond doet onderzoek naar Firmenich, de Zwitserse fusiepartner van voedingsingrediëntenbedrijf DSM. Vanwege het onderzoek had DSM het woensdagochtend zwaar te verduren op de beurs, het aandeel is de grootste daler in de AEX.