BAM grijpt in bij directie in Duitsland

Wieringa die eerder actief was als directievoorzitter bij onder meer BAM Civiel heeft ruime ervaring in de bouwsector.

Daarnaast liet BAM weten dat Wil de Kort per direct benoemd is tot financieel directeur bij BAM Deutschland als opvolger van Patrick Snippe.

Begin juli bracht BAM nog een waarschuwing naar buiten doordat het bedrijf na het drama met de zeesluis in IJmuiden ook op een paar projecten in Duitsland in de problemen zit.

Beleggersclub VEB heeft begin deze maand nog maar eens benadrukt, bezorgd te blijven over het verdienmodel bij BAM