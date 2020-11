Rotterdam was uitzondering op ’rustige’ Black Friday

In de Nederlandse binnensteden was het 34% rustiger dan vorig jaar, melden retailonderzoekers van bureau RMC op basis van tellingen van bezoekers. Rotterdammers gedroegen zich echter heel anders. Hier telde RMC in populaire winkelstraten 19% meer bezoek dan vorig jaar.

Dit terwijl in de Amsterdamse binnenstad 37% minder bezoekers werden geteld. In Den Haag was het zelfs 43% rustiger. Niettemin hielden ook buiten Rotterdam mensen niet overal anderhalve meter afstand. Onder meer in Maastricht, Eindhoven, Groningen en Dordrecht riepen burgemeesters shoppers op om niet meer te komen.

Dat consumenten dit jaar minder toesloegen in de winkelstraten, blijkt ook uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. Er werd in de Black Friday-periode in fysieke winkels 13% minder gepind dan vorig jaar.