Beursblog: Dow wint 280 punten, hoop op beperkte renteingreep

Winstalarm Akzo staat niet op zichzelf, geld klotst niet meer tegen de plinten

De schrik zit er dinsdag goed in als de beurzen open gaan. Mensen blijken niet meer zo makkelijk een kwast in de hand te pakken om hun huis een likje verf te geven. In ieder geval een stuk minder vaak dan verfmaker AkzoNobel van onder meer Flexa, Sikkens en CetaBever had verwacht. Daarnaast lijkt co...