BN'ers roepen op bio-industrie niet meer te financieren

Onder anderen Loretta Schrijver, Ruben van der Meer, Guido Weijers, Diggy Dex, Tommy Wieringa, Pieter Derks, Milouska Meulens en Lize Korpershoek ondertekenden de brief. Naast World Animal Protection onderschreven zestien maatschappelijke organisaties de oproep.

De groep vraagt de financiële sector om verantwoord te investeren, in een systeem dat diervriendelijk, meer plantaardig en duurzaam is. Zo moet er ruimte zijn voor natuurlijk gedrag, moet de productie en consumptie van dierlijke producten per 2040 gehalveerd zijn en moet er een overgang naar duurzame kringlooplandbouw komen.