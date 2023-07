Noorse energiereus Equinor ziet winst kelderen op lagere gasprijs

De cijfers gelden als voorbode voor de kwartaalcijfers van energiereuzen als Shell, TotalEnergies, EDF en Uniper. De daling zou tot een afname van energieprijzen voor consumenten kunnen leiden.

Equinors aangepaste nettoresultaat is over het tweede kwartaal meer dan gehalveerd tot omgerekend €2,1 miljard, vergeleken met €4,8 miljard in dezelfde periode in 2022.

Ceo Anders Opedal van Equinor, dat ook gas aan Nederland levert, bevestigde woensdag gedaalde inkoopprijzen voor gas en oliesoorten. Die zijn ’lager dan de buitengewone niveaus van vorig jaar’. Toen boekte Equinor een jaarwinst van €69,9 miljard, waar Shell rond €40 miljard overhield.

Sleutelrol

De gasprijs die Equinor afgelopen maanden kon rekenen in de markthandel was 58% lager dan een jaar ervoor, voor olie kreeg het staatsbedrijf 34% minder.

De energiereus uit Stavanger was in omvang al belangrijk, maar speelt sinds de Russische inval in Oekraïne en handelssancties tegen Moskou vorig jaar een sleutelrol bij het vervangen van al het Russische gas in het noorden van Europa.

Analisten rekenen er nu op dat de topwinsten van afgelopen kwartalen vanwege de Russische oorlog in Oekraïne en de energiecrisis verdwijnen. Vorig jaar boekten alle energieleveranciers records. De politiek vroeg om extra belastingheffing. In het Verenigd Koninkrijk is die aan bedrijven als BP en Shell opgelegd.

Nieuwe kanalen

Analisten zien in de Equinor-cijfers ook dat de ernstigste marktverstoringen door de Russische invasie van Oekraïne zijn opgevangen door de handel, die andere kanalen aanboorde. De olie- en gasprijzen zijn in heel Europa nog hoger dan het historisch gemiddelde van deze eeuw, maar structureel lager dan vorig jaar.

Het Duitse energieconcern RWE, dat zijn kerncentrales sluit, verhoogde dinsdag verwachtingen voor het bedrijfsresultaat naar €7,1 tot €7,7 miljard, tegen €6,3 miljard eerder. Daarbij zal de nettowinst kunnen oplopen naar €3,8 miljard aan het einde van het jaar, aldus de Duitse energiegroep, die fors investeert in zonne- en windenergie en waterstof als alternatief voor Russisch gas.

Handel profijtelijk

Die stijging in inkomsten komt vooral voor RWE’s verdiensten in Europa uit de handel in gas en stroomlevering, deels afkomstig van biomassa en waterkrachtcentrales. Vooral die handel in energie zorgde voor een ’uitzonderlijk sterke prestatie’, aldus ceo Michael Müller.

Donderdag meldt Shell, de grootste gashandelaar van de wereld, zijn kwartaalcijfers.