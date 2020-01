Een volle boodschappenkar is flink duurder geworden. Ⓒ DIJKSTRA BV

De lonen stegen vorig jaar met 2,5%, maar de prijzen stegen nóg harder, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat is vooral slecht nieuws voor gepensioneerden: hun oudedagsvoorziening is in veel gevallen niet geïndexeerd, maar in de winkel zijn ze wel duurder uit.