TKH stoot deel connectivity-activiteiten af

De activiteiten zullen worden gedesinvesteerd voor een ondernemingswaarde van 113 miljoen euro, terwijl TKH 17 miljoen miljoen euro in Cable Connectivity Group zal investeren om een minderheidsbelang van 44 procent te verwerven. De transactie kan naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond en zal dan resulteren in een eenmalige nettowinstbijdrage van tenminste 30 miljoen euro.

Cable Connectivity Group gaat aangestuurd worden door Torqx en het zogeheten key-management van de werkmaatschappijen zal tevens participeren. De activiteiten zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, Italië en Polen. Het gaat om Jobarco, Pantaflex en Capable in Nederland, TKD Kabel en Schrade Kabel & Elektrotechnik in Duitsland, TKH Kabeltechniek in Polen en KC Industrie in Italië.