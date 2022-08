PostNL biedt al zijn postbezorgers vast contract aan

Bob van Ierland, directeur post bij het bedrijf, zegt deze stap te zetten om medewerkers meer zekerheid te bieden. „Met het vooruitzicht van een vast contract hopen we ook nieuwe postbezorgers te kunnen enthousiasmeren om bij ons te komen werken. Dat is hard nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt”, zegt hij in een toelichting.

Over de contracten van pakketbezorgers wordt niets gemeld. In totaal werken bij PostNL ruim 37.000 mensen. In juni sloot PostNL een akkoord met vakbonden over een loonsverhoging van 8 procent verspreid over twee jaar voor de bijna 16.500 postbezorgers van het bedrijf.