Beursblog: ING verliest, chip- en techbedrijven in het zonnetje in hogere AEX

Amsterdam - De AEX staat flink in de plus in de aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Vooral chip- en techbedrijven profiteren. Daarmee heeft de belangrijkste Amsterdamse index de grens van 750 punten ruim gepasseerd. Beleggers zetten ING na publicatie van zijn jaarcijfers fors lager.