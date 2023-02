Beursblog: Meta topper op Nasdaq, fraaie winst AEX

Amsterdam - De Nasdaq is met een mooie winst van start gegaan, gesteund door het verbeterde renteperspectief en de stevige plus voor Meta. De AEX doet het ook uitstekend, nadat de Europese Bank meer duidelijkheid verschafte over het resterende rentepad.